Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Администрация президента США намеревается снизить лимит на приём беженцев до 18 тысяч человек в 2020 финансовом году (начнется 1 октября текущего года). Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Госдепа.

В сообщении уточняется, что в США ожидают получить в 2020 году 368 тысяч обращений от беженцев и от просящих убежища.

«Из этого числа мы предлагаем расселить 18 тыс. будущих беженцев в соответствии с новым лимитом по приему», — говорится в документе.

Отметим, ранее, в 2019 году, лимит по приёму беженцев составлял 30 тысяч человек. Таким образом, количество принятых США беженцев в 2020 году по плану должно быть снижено почти в два раза.