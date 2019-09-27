Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 07:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября встретился с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком в Нью-Йорке, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН. Сообщается, что министры обсудили вопросы российско-словацких отношений и темы дня сессии ГА ООН.
«Особое внимание уделено деятельности ОБСЕ и перспективам дальнейшего взаимодействия в рамках этой организации», — говорится в заявлении российского МИД.
В частности, говорится, что министры обсудили действия ОБСЕ при урегулировании конфликта на Украине.