Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры со своими коллегами из Румынии, Германии и Бурунди, об этом 27 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Встречи прошли в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, стороны обсудили двусторонние отношения, а также возможности углубления двустороннего сотрудничества.

После встреч, Чавушоглу поспешил принять участие в конференции, посвященной проблемам Ближнего Востока, в частности помощи палестинским беженцам.

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