Хартум, , 07:45 — REGNUM Власти Судана распорядились закрыть границы с Ливией и Центральноафриканской Республикой (ЦАР) из-за проблем в сфере безопасности и контрабанды. Об этом сообщает ВВС Africa.

Это решение последовало за встречей Cуверенного совета Судана и представителей региональных органов власти в Дарфуре, регионе, который был затронут конфликтом более 15 лет.

По информации телерадиокомпании, Ливия и ЦАР являются родиной многочисленных вооруженных группировок, и уже давно поступают сообщения о том, что повстанцы с оружием переходят через границу в Судан.

Товары также легко переправляют через пористые границы между странами. Чадские власти ранее уже закрыли границу с Суданом из-за отсутствия безопасности, отмечают журналисты.

Напомним, что Суверенный совет, состоящий из гражданских и военных офицеров, был приведен к присяге в прошлом месяце после свержения Омара аль-Башира в апреле 2019 года.