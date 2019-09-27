Нью-Йорк, США, , 07:42 — REGNUM В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Кан Гён Хва и новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги обменялись мнениями по вопросам корейско-японского конфликта, в том числе об экспортных ограничениях и решения Верховного суда о выплате компенсаций японскими компаниями за принудительный труд в военное время.

В рамках 50-минутной встречи стороны сошлись во мнении о том, что сотрудничество в решении ядерной проблемы КНДР необходимо, а также договорились продолжить сотрудничать на всех уровнях и в интересах двухсторонних отношений, ориентированных на будущее.

Известно, что предыдущая встреча представителей двух стран состоялась в Пекине в августе текущего года.