Париж, , 07:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил дом экс-президента страны Жака Ширака в Париже незадолго до 21 часа по местному времени 26 сентября, сообщает Le Figaro.

Глава государства в сопровождении супруги Брижит Макрон отправился на улицу Турнон недалеко от Сената вскоре после его телеобращения, в котором Эммануэль Макрон приветствовал «великого француза».

«Мы теряем государственного деятеля, которого мы любим так же сильно, как он нас», — заявил Эммануэль Макрон в телеобращении.

По его словам, Жак Ширак «занимал высшую должность, никогда не забывая о своих корнях».

«Он воплотил определенную идею Франции, Франции, которую он сплотил, которую он мужественно защищал от крайностей и ненависти. Независимую и гордую Францию, способную подняться против неоправданной военной интервенции. Францию, которая берет на себя свою историческую роль», — добавил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее многие французские политики отреагировали на смерть бывшего президента ФранцииЖака Ширака. Экс-президент страны ушел из жизни26 сентября 2019 года в возрасте 86 лет.

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