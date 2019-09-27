Южно-Сахалинск, , 07:31 — REGNUM Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске объявило о назначении на должность генконсула с 27 сентября Кадзухиро Куно.

Сообщается, что ранее Кадзухиро Куно работал министром посольства Японии в Лаосе. Он прибудет в Южно-Сахалинск 18 октября. Отмечается, что новый генконсул работает министерстве иностранных дел Японии с 1989 года.

Стоит отметить, что предыдущий генеральный консул Рюити Хирано проработал в Южно-Сахалинске с 2016 года. 20 августа в связи с завершением его службы на Сахалине консульство провело прием. Его посетили врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, заместитель председателя Сахалинской областной Думы Александр Ивашов и мэр г. Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.