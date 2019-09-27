Москва, , 07:27 — REGNUM Россия — не единственная страна, страдающая от «американского высокомерия». Москва ждет реакции мирового сообщества на предложение перенести за пределы США заседания некоторых органов ООН, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — заявил Рябков.

Он пояснил, что российская сторона поставила вопрос о выборе альтернативной Нью-Йорку площадки для заседаний Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению. Такое предложение стало ответом Москвы на невыдачу Вашингтоном виз для некоторых участников Генассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, десять членов российской делегации не смогли вылететь в Нью-Йорк на заседания Генассмаблеи ООН, так как не получили американские визы. Штаб-квартира ООН находится на территории США с 1947 года, с этим связаны международные обязательства американской стороны.

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