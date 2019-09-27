Рим, , 07:26 — REGNUM Среди нелегальных мигрантов, привезенных в Италию судном Sea-Watch 3 под управлением капитана Каролы Ракете, могли находиться три опасных ливийских преступника, пишет газета Kronen Zeitung.

В центре приема беженцев на Сицилии были арестованы трое подозреваемых в пытках и убийствах в ходе гражданской войны в Ливии — их узнали другие мигранты. Известно, что подозреваемые прибыли в Италию 29 июня. Этот тот день, когда Ракете пришвартовала свой корабль в итальянском порту.

«Мы не можем исключить это, но не располагаем надежной информацией об этом», — заявил представитель немецкой неправительственной организации Sea Watch Рубен Нойгебауэр информационному агентству Deutsche Presse-Agentur. Он добавил, что морские спасатели не могут узнать, кого они везут: «Мы не можем отсканировать, кто эти люди. Они же прибывают без паспортов».

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние Ракете и властей Италии происходило в июне. Она вошла в итальянские воды, ослушавшись приказов итальянской береговой охраны и высадила десятки нелегалов. Ей предъявлены обвинения в содействии нелегальной миграции и вторжении в территориальные воды.

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