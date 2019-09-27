Нью-Йорк, США, , 07:27 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим эквадорским коллегой Хосе Валенсией на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МИД РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, в ходе встрече обсуждались вопросы развития политического диалога и сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций, также обсуждалось взаимодействие России и Эквадора в ООН.

При этом в сообщении отмечается, что особое внимание было уделено ситуации в Венесуэле и вокруг неё.

Отметим, ранее, 27 сентября, пресс-служба МИД РФ сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Чили Теодоро Риберой и обсудил с ним развитие двусторонних отношений двух стран и положение дел в Венесуэле