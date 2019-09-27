Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом казахстанский лидер написал 26 сентября на своей странице в Twitter.
Нур-Султан, 27 сентября 2019, 07:13 — REGNUM «Он останется в нашей памяти как выдающийся политик, внесший большой вклад в укрепление связей между нашими странами», — написал Токаев. Он выразил соболезнования президенту Франции Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Президент России Владимир Путин направил соболезнования вдове политика.
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