Владивосток, , 07:09 — REGNUM О своём намерении обратиться в ЕСПЧ бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв написал на личной странице социальной сети Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Бывший владивостокский градоначальник считает, что если Московский городской суд или Верховный суд России не увидят в решении Тверского районного суда города Москвы многочисленные нарушения и не отменят его решение, то за справедливостью он будет вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Я всегда считал, что любое событие, любую информацию необходимо оценивать критически. Я понимал, допускал и знал, что есть судебные ошибки. Но находясь здесь, я увидел, что это не просто ошибки, а поставленная на поток фабрикация уголовных дел и судебных решений. Если раньше я считал, что в результате судебных ошибок и направленных действий правоохранительных органов за решёткой невинно находятся доли процентов людей, то в настоящее время я убеждён, что этот процент достигает 40% от всех, находящихся за решёткой. Это невинно осужденные и незаконно арестованные люди, чья вина заключается в том, что они кому-то стали неугодны, их бизнес кому-то приглянулся или же необходимо обеспечить полицейско-прокурорскую и судебную статистики. Примеров более чем достаточно», — написал Игорь Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв был признан виновным в финансовых преступлениях и приговорён к 15 годам лишения свободы. Защита категорически не согласна с таким решение и намерена добиваться отмены приговора.