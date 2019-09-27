Апастовский район, , 06:19 — REGNUM В восьмом районе Татарии из 45 муниципалитетов за сентябрь 2019 года сменился глава. Вместо ушедшего на пенсию Рашида Загидуллина Апастовский район возглавил заместитель главы главного инвестиционно-строительного управления РТ Равиль Хисамутдинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хисамутдинов родился в селе Буинского района, в котором занимал различные руководящие посты с 2005 по 2013 год. Он также был главой исполкома Менделеевского района в 2013—2014 годах и главой исполкома Апастовского района — до назначения в инвестиционное управление.

Рашид Загидуллин пробыл на посту главы Апастово 14 лет. В общем рейтинге районов Татарии по социально-экономическому развитию по итогам семи месяцев 2019 года Апастовский занял 41-е место, попав в число аутсайдеров, утратив относительно итогов 2018 года две позиции.

Напомним, в первую неделю после выборов Госсовета Татарии, которые прошли 8 сентября 2019 года, сразу в семи районах региона произошли рокировки глав. Глава Спасского района Камиль Нугаев, глава Зеленодольского района Александр Тыгин сменили кресла районных чиновников на мандат республиканского депутата. Также глава Буинского района Марат Зяббаров сменил ушедшего в замспикера министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова. В целом цепочка перестановок привела к смене глав в семи районах. В преддверии выборов главы Татарии, что пройдут в 2020 году, данный шаг эксперты расценили также как дополнительную подготовку к предвыборной кампании.

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