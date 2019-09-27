Нью-Йорк, США, , 05:17 — REGNUM Выводы, которые обнародовал глава Госдепа, о применении хлора сирийскими властями в Латакии весной 2019 г., преждевременны, сообщил журналистам 27 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

По словам российского дипломата, заявление о Латакии Вашингтон сделал как нельзя более некстати — когда только удалось наладить процесс мирного урегулировании в Сирии. Тем более, международное расследование инцидента 19 мая 2019 г. в Латакии пока не завершено.

«Поэтому мы сожалеем, что наши американские партнёры вышли с таким заявлением в одностороннем плане», — сказал Вершинин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Штатов Майк Помпео 26 сентября обвинил Дамаск в применении хлора в Латакии 19 мая. Между тем не все официальные лица в Соединённых Штатах готовы утверждать, что в этот день в Латакии погибли люди.

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