Нью-Йорк, США, , 05:04 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате «химатаки» в провинции Латакия (Сирия) в мае 2019 г., сообщил журналистам американский спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на Генассамблее ООН.

«Никто не погиб», — заявил Джеффри.

Насколько серьёзно пострадали жители Латакии от «хлора», американский дипломат не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября американский госсекретарь Майк Помпео обещал наказать сирийские власти за использование хлора против жителей Латакии, которое якобы имело место 19 мая 2019 г.

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