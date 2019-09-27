Токио, , 05:04 — REGNUM Китай занял второе место в списке потенциально угрожающих Японии соперников в регионе, говорится в докладе японского министерства обороны.

Китайские военные U.S. Air Force

Отмечается, что первое место среди наиболее опасных противников Японии заняли японские союзники — Соединенные Штаты Америки. На втором месте расположился Китай, отодвинув на третье место Северную Корею, раньше фигурировавшую в японских докладах как второй по опасности противник. На четвертом месте японские военные разместили Россию.

«Это отражает тот факт, что только США и Китай могут оказывать глобальное влияние», — подчеркнул глава минобороны Японии на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, также в докладе японского минобороны содержится утверждение, что Северная Корея смогла добиться миниатюризации ядерного оружия и создать ядерные боеголовки для ракет. По мнению японского оборонного ведомства, КНДР обладает несколькими сотнями ракет, способными поразить Японию.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония подозревает КНДР в создании ядерных боеголовок