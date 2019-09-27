Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Власти Сирии будут наказаны за применение хлора в мае 2019 г. против жителей провинции Латакия, сообщил журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Какое именно наказание понесут законные власти Сирии, американский дипломат не уточнил. Он только заверил, что такие химические «атаки» без ответа не останутся и что на Дамаск будет продолжено «давление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил, что у Штатов есть доказательства виновности властей Сирии в применении хлора в Латакии 19 мая 2019 г. По словам главы Госдепа, из-за «режима» президента Сирии Башара Асада погибли «нескольких тысяч сирийцев».

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