Казань, , 04:39 — REGNUM По результатам личного приёма граждан, на котором побывали и две семьи из Татарии, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин остался недоволен волокитой по уголовным делам. Он жёстко раскритиковал следователей республики, потребовав передать дела в центральный аппарат комитета, а в Татарию направить следственную группу и организовать служебную проверку, из которой будут сделаны кадровые выводы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для проверки, которая может стоить должности и. о главы республиканского управления генерал-майору юстиции Марату Зарипову, стали жалобы двух семей.

Из 13 человек, что были приняты Бастрыкиным, двое были из Татарии. Жительница Казани пожаловалась на затягивание расследования пожара, в котором погибла её сестра и пострадала другая близкая родственница. Она сообщила, что до сих пор не установлены подозреваемые, следователи не дали оценку версии о поджоге и не проверили причастность лиц, на которых указывали родственники. Результатом этой жалобы стала служебная проверка, которую ждут в Татарии.

С жалобой на некачественное расследование дела о гибели 16-летней дочери приехала многодетная семья Мухаметзановых. Ребёнок погиб в 2018 году. Родители сообщили Бастрыкину, что дочери стало плохо и они привезли её в больницу, где дежурил анестезиолог, но тот не вызвал других врачей и заверил, что опасности нет и нужно приехать утром. Девочка к тому времени почувствовала себя ещё хуже, была госпитализирована в больницу, где её прооперировали, но это не помогло. Подросток умер. Родители категорически не согласны с выводами экспертизы, которую проводили следователи в Татарии.

Бастрыкин жестко раскритиковал руководство следственного управления по республике, напомнив, что уже давно дано поручение не проводить экспертизы в регионе, где было происшествие. Следователи Татарии это поручение фактически проигнорировали. Глава Следственного комитета также заявил, что «недопустимо винить родителей», говоря, что те «якобы поздно привезли ребенка в больницу». Это дело будет передано в центральный аппарат и по нему проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Ещё одним последствием личного приёма станет сокращение штата в следственном управлении по Татарии. А на время служебных проверок ряд сотрудников, в том числе и руководителей разного звена, отстранят от служебных обязанностей. О последнем сообщается в официальном заявлении ведомства.