Каир, , 04:06 — REGNUM В ходе протестных акций, проходивших в Египте, было задержано и допрошено «не более тысячи человек», говорится в заявлении египетской генпрокуратуры.

Сообщается, что общее число задержанных в ходе протестных акций, проходивших в разных городах страны, было задержано не более тысячи человек, которых обвиняют в участии в митингах. Отмечается, что среди задержанных были и иностранные граждане — гражданин Нидерландов, проводивших фотосъемку на площади Тахрир при помощи дрона, палестиец, признавшийся в принадлежности к радикальной группировке, а также гражданин Турции, проводивший съемку подразделений силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Египте был арестован экс-лидер оппозиционной политической партии, а также двое ученых, выступавших против действующей власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте арестовали лидера оппозиции и двух ученых