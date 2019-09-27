Лондон, , 03:21 — REGNUM Пробы крови, взятые британской полицией у якобы зараженных отравляющим веществом в Солсбери в марте 2018 года, не показали следов заражения, заявили в Посольстве России в Лондоне.

«Оставляя за скобками вопрос о том, почему анализы были проведены только сейчас, отметим, что отсутствие в крови следов «Новичка» как минимум не подкрепляет официальную британскую версию произошедшего», — говорится в сообщении.

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Дипломаты подчеркивают, что после полутора лет расследования по так называемому «делу Скрипалей» британская сторона так и не предоставила доказательств причастности российских спецслужб к инциденту в Солсбери.

«Россия по-прежнему требует от Великобритании прояснить судьбу пострадавших российских граждан», — добавили в посольстве.

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