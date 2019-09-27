Москва, , 03:43 — REGNUM Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о готовности ввести свои войска в Донбасс — часть его предвыборной политической кампании, заявил Дмитрий Болкунец, эксперта Центра политического анализа и информационной безопасности, в интервью RT.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, Лукашенко заинтересован в том, чтобы Соединённые Штаты были введены в переговорный процесс по Донбассу. И, если бы это произошло с его подачи, то это «показало бы высокую значимость миротворческих усилий белорусского лидера».

«Нынешнее заявление Лукашенко — это часть его предвыборной политической кампании и стремление выступить посредником между Западом и Россией», — сказал Болкунец.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Лукашенко провёл трёхчасовую встречу с представителями украинских СМИ, в том числе с журналистами телеканала «112 Украина» и агентства «Укринформ».

На встрече Лукашенко заявил, что Белоруссия может «закрыть 400 км» российско-украинской границы, «которая сейчас не контролируется властями Украины», а затем добавил:

«Хоть для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон».

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