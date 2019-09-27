Нью-Йорк, США, , 02:52 — REGNUM Вопросы урегулирования ситуации на Украине обсудили российский министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, сообщили 27 сентября в пресс-службе МИД РФ.

«Рассмотрена роль организации в урегулировании внутриукраинского конфликта», — сообщили в пресс-службе.

На встрече, которая состоялась 26 сентября на Генассамблее ООН, также обсуждались вопросы отношений России и Словакии, поскольку Лайчак — глава МИД этой страны.

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