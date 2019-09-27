Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Лучшим доказательством невиновности президента США Дональда Трампа являются слова украинского президента Владимира Зеленского. С таким заявлением Трамп выступил на своей странице в Twitter.

«Президент Украины заявил, что я на него не оказывал давление и не заставлял делать ничего плохого. Не может быть лучшего доказательства, чем это!», — заявил он.

Трамп добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден вместе со своим сыном получили миллионы долларов с Украины, а также «нажились» на Китае.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонимный автор жалобы заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским призывал украинского президента начать расследование против Джо Байдена и его сына. Жалоба получила широкий резонанс в американских СМИ, в результате чего члены Демократической партии США в палате представителей Конгресса начали процедуру импичмента Трампа.

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