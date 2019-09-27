Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 02:43 — REGNUM О встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком сообщили 27 сентября в пресс-службе МИД РФ.
Уточняется, что встреча состоялась 26 сентября в ООН. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня «в контексте развития ситуации в Судане».
Напомним, в Судане в середине апреля произошёл военный переворот, президент Омар аль-Башир был отстранён. Абдалла Хамдук был назначен премьер-министром месяц назад.
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