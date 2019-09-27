Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 02:28 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, приветствуя коллегу из Сирии Валида Муаллема отметил, что очень рад встрече, особенно после того, как удалось создать Конституционный комитет.
МИД РФ опубликовал видео, на которых главы сирийского и российского внешнеполитических ведомств приветствуют друг друга.
Читайте также: Названа дата первого заседания Конституционного комитета Сирии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обсуждение Лавровым и Гутеррешем создания Конституционного комитета Сирии состоялось в ООН 26 сентября.
Читайте подробнее: Лавров и Гутерреш обсудили создание в Сирии конституционного комитета
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров проведёт встречу с главой МИД Сирии на полях ГА ООН – СМИ