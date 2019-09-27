Нью-Йорк, США, , 02:28 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, приветствуя коллегу из Сирии Валида Муаллема отметил, что очень рад встрече, особенно после того, как удалось создать Конституционный комитет.

«Вчера я встречался с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, он полон энтузиазма. Посмотрим, как они организуют первую встречу, саму церемонию начала работы Комитета. Но, конечно, мы лишь в начале пути», — сказал Лавров.

МИД РФ опубликовал видео, на которых главы сирийского и российского внешнеполитических ведомств приветствуют друг друга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обсуждение Лавровым и Гутеррешем создания Конституционного комитета Сирии состоялось в ООН 26 сентября.

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