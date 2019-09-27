Анкара, , 02:20 — REGNUM Турция не может прекратить закупки нефти и природного газа у Ирана, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Турецкий лидер также подчеркнул, что торговые отношения между Ираном и Турцией продолжатся. Эрдоган подчеркнул, что санкции США, которые могут быть наложены на Анкару за торговлю с Тегераном, его не пугают. Поэтому Турция продолжит закупки нефти и природного газа у Исламской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент Ирана Хасан Рухани и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились об укреплении связей между странами и сотрудничества во всех областях. Также Рухани отметил, что сотрудничество России, Ирана и Турции идет на пользу обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

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