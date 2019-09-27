Москва, , 02:09 — REGNUM Вашингтон новыми санкциями показал, что заинтересован в существовании терроризма в Сирии, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В комментарии по поводу антироссийских санкций ведомство отметило, что они вводятся как наказание за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии» — и Штаты это подчёркивают.

«Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — заявили в МИД РФ.

Москва отмечает, что «опека» Соединённых Штатов над рядом террористических группировок в Сирии — не новость. Но если три года назад, когда Штаты ввели санкции против компании «Совфрахт», они прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте, то теперь они сменили риторику.

«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идёт о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле. США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минфин 26 сентября объявил о введении очередных антироссийских санкций. На этот раз наказаны три российских менеджера «Совфрахта», обеспечивавшего доставку топлива в Сирию, и несколько судов российской компании «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург).

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