Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Анонимный осведомитель, пожаловавшийся на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, может быть сотрудником ЦРУ, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

Газета утверждает, что некий сотрудник ЦРУ был на какое-то время переведен на службу в Белый дом, однако потом отозван на прежнее место работы. Источники издания предполагают, что автор жалобы является хорошо осведомленным в вопросах американской внешней политики. Якобы своей жалобой он показал «глубокое понимание украинской политики». Адвокаты анонимного осведомителя отказались комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что автор жалобы на Трампа готов выступить в Конгрессе США, но только в присутствии своего адвоката. Комитет по разведке палаты представителей американского Конгресса удовлетворил его просьбу.

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