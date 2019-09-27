Москва, , 01:52 — REGNUM Очередные антироссийские санкции США обесценивают результаты, достигнутые в попытках наладить двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя введённые 26 сентября Штатами санкции против ряда российских граждан, нескольких судов и одной компании, в российском ведомстве отметили, что США обесценивают результаты объявленной ими же «перезагрузки» двусторонних отношений с Россией.

«С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, под новые антироссийские санкции подпали три менеджера компании «Совфрахт» — Карен Степанян, Иван Окороков и Илья Логинов. Также рестрикции введены в отношении судов OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат» и компании «Транспетрочарт».

Ограничительные меры против России введены за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии». Как отметили в МИД РФ, это 75-е с 2011 года американские антироссийские санкции.

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