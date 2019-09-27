Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 01:32 — REGNUM Первый в истории саммит Россия-Африка состоится в Сочи в октябре 2019 г., сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании СБ ООН.
Российский министр отметил, что на саммит приедут главы государств и правительств почти всех стран Африки. Ожидается участие в мероприятии председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Мухаммада.
Обсуждаться будут работа по поддержанию мира и безопасности, содействие социально-экономическому развитию африканских стран.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на заседании СБ ООН, посвящённому ситуации в Африке, перечислил те действия, которые предпринимает Россия для помощи странам этого континента.
Также он напомнил о негативной роли стран НАТО в дестабилизации обстановки на континенте, в том числе в Ливии, и отметил, что Африке очень нужна помощь со стороны Совета Безопасности ООН.
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