Пхеньян, , 01:32 — REGNUM Отсутствие прогресса по договоренностям между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном ставит под сомнение целесообразность организации нового саммита между лидерами стран, заявил советник северокорейского главы МИД Ким Ки Гван, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Никаких практических шагов после саммита не последовало, что бросает тень на возможность проведения очередной встречи», — заявил он.

Ким Ки Гван отметил, что КНДР начала следовать положениям соглашения между лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи, однако американская сторона эти положения проигнорировала. Напротив, утверждает советник, США возобновили военные учения в регионе, которые обещали прекратить.

«Однако я считаю, что президент Трамп отличается от своих предшественников в области принятия решений… Поэтому я бы хотел надеяться, что Трамп примет мудрое и твердое решение», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября госсекретарь США Майк Помпео признал, что не смог добиться переговоров с КНДР до конца сентября. Он добавил, что США пока не знают, когда смогут провести переговоры с представителями Северной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы не смогли» — Помпео признал, что не добился переговоров с КНДР