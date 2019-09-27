Нью-Йорк, США, , 01:18 — REGNUM Россия поддерживает инициативу африканской «тройки» в Совете Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН.

Речь идёт о деятельности таких структур как Африканские силы постоянной готовности (АСПГ), Центр Афросоюза по постконфликтному восстановлению и развитию, Совет мира и безопасности Африканского союза.

Российский министр отметил, что Москва работает в направлении содействия обеспечению мира и безопасности в Африке. При этом российская сторона подчёркивает важность принципа «невмешательства во внутренние дела государств» и использования «собственных антикризисных потенциалов» стран Африки.

«Россия выступает в поддержку и других инициатив африканской «тройки» в Совете, касающихся мира и безопасности на континенте. Рассматриваем её как связующее звено между СБ ООН и Африканским союзом», — сказал Лавров.

Российский дипломат отметил, что Москва уделяет большое внимание программам подготовки миротворцев для стран Африки и других развивающихся стран.

«В этом месяце стартовал очередной курс обучения в Академии Министерства внутренних дел России, специально ориентированный на женщин-полицейских из Африки», — сказал Лавров.

Кроме того, российская сторона продолжает участие в двусторонних программах подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур, оказывать африканским странам военно-техническую помощь.

Также Москва предоставляет государственные стипендии для бесплатного обучения африканцев в области медицины, образования, высоких технологий, транспорта и других гражданских специальностей, отметил российский министр.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия за последние полтора года подготовила свыше трёх тысяч военнослужащих для армии Центральной Африканской Республики и бесплатно поставила две партии оружия для нужд армии этой страны.

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