Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM Российская сторона подготовила более трёх тысяч военнослужащих для армии ЦАР за последние полтора года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН.

«С ведома Комитета СБ ООН 2127 для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя — в этом месяце», — добавил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 26 сентября выступил на заседании Совета Безопасности ООН «Мир и безопасность в Африке: партнёрство во имя укрепления регионального мира и безопасности», где отметил, что на африканском континенте наблюдаются успехи в сокращении вооружённых конфликтов.

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