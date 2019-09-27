Мехико, , 00:47 — REGNUM Правоохранительные органы Мексики приступили к поиску новых мест, где могли бы быть захоронены останки 43 студентов, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что на пятую годовщину пропажи студентов мексиканские власти заявили о намерениях начать расследование «с самого начала», проигнорировав результаты расследования предыдущей администрации президента Мексики. Мексиканское правительство также пообещало награду в 1,5 млн песо (около $76 тыс) за любую информацию, полезную для расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокуратура Мексики заявила о намерениях допросить экс-губернатора штата Герреро Анхеля Риверо по делу о пропаже 43 студентов. Прокуратура не исключает, что ряд материалов допроса будет опубликован в соответствии с процессуальными требованиями.

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