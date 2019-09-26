Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов признался, что не знает, чего пытаются добиться США новыми санкциями в связи с поставками топлива для российских Вооружённых сил в Сирии.

Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии Минобороны России

Российский дипломат отметил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по проблеме сирийского урегулирования, в том числе «весьма насыщенный диалог» ведётся по линии оборонных ведомств

«И в этих условиях опять какие-то новые санкции. Непонятно, чего они хотят добиться», — сказал посол журналистам.

Антонов подчеркнул, что односторонние санкции Соединённых Штатов «просто бесполезны», и это «уже показала жизнь».

Напомним, 26 сентября министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении трёх российских граждан, двух компаний и пяти судов, вовлечённых, по мнению Вашингтона, в «схему доставки авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии», для «поддержки военной машины Башара Асада».

В МИД России назвали данные меры американской стороны «абсолютно неприемлемыми».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве отреагировали на санкции США против поставок топлива ВС РФ в Сирии