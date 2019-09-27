Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM Новым министром культуры Свердловской области может стать нынешний замминистра Сергей Радченко. Об этом сообщает ИА Znak.

По информации агентства, у областного министра культуры Светланы Учайкиной уже есть предложение по новому месту работы, и кандидатура Радченко рассматривается на замену Учайкиной.

Сейчас министр находится в отпуске до 7 октября, а и.о. поставили первого замминистра Галину Головину.

Сергей Радченко был назначен на пост замминистра культуры Свердловской области в августе 2018 года. До этого он возглавлял Тобольский драматический театр и «Тюменское концертно-театральное объединение».

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