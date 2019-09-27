Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM В Екатеринбурге приедет двоюродный брат королевы Великобритании, принц Майкл Кентский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты.

Член королевской семьи возглавит делегацию Российско-Британской торгово-промышленной палаты. Делегация примет участие в бирже деловых контактов, которая пройдёт в Екатеринбурге.

На бирже будут представлены пять крупных британских компаний — от производителей насосов и погружных электродвигателей до разработчиков программ для образовательных учреждений. Также площадку посетят эксперты по кадровым решениям и услугам, а также в сфере урегулирования споров по внешнеторговым контрактам.

Напомним, ранее политтехнолог Станислав Белковский предлагал посадить Майкла Кентского на российский престол. По мнению Белковского, установление монархии в России должно произойти «при участии и под давлением со стороны внешних сил».

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