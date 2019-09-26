Тегеран, , 22:56 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани призвал США «прекратить кампанию максимального давления» и вернуться к «диалогу, логике и разуму», 26 сентября передает агентство Associated Press.

Рухани сделал заявление на следующий день после того, как с трибуны ООН обвинил США в «международном пиратстве» и «экономическом терроризме».

Также президент Ирана отказался от переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Генассамблее ООН.

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