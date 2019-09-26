Калининград, , 22:54 — REGNUM Разведывательные самолёты ВВС США, Швеции и Британии вновь совершили полёты у северо-западных границ России, сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

У морских границ Калининградской области курсировал шведский разведывательный самолёт Gulfstream 4.

Вдоль сухопутных границ Калининградской области летали самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и британских ВВС RC-135W. Их полёты осуществлялись над территорией Польши и Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, такие полёты воздушных разведчиков США и НАТО происходят практически ежедневно.

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