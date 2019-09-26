В Пекине с 20 по 22 октября пройдёт крупный международный форум, посвящённый проблемам безопасности, известный как «Сяншань», сообщает 26 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя министерства национальной обороны КНР Жэнь Гоцяна.
Пекин, 26 сентября 2019, 22:45 — REGNUM Форум «Сяншань» является традиционным и состоится в девятый раз. Заявленная повестка мероприятия: «Поддержание международного порядка и совместное содействие миру в АТР». В рамках форума пройдут четыре пленарных заседания и одна специальная сессия, посвященная 70-летию КНР. На полях форума будут организованы групповые дискуссии и семинары, семинар для молодых офицеров, а также выставка, посвященная международному военному сотрудничеству Китая.
Об участии в форуме уже заявили официальные делегации из почти 60 стран и шести международных организаций. В их числе 25 министров обороны и шесть начальников генеральных штабов.