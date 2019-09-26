В Пекине с 20 по 22 октября пройдёт крупный международный форум, посвящённый проблемам безопасности, известный как «Сяншань», сообщает 26 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя министерства национальной обороны КНР Жэнь Гоцяна.

Пекин, , 22:45 — REGNUM Форум «Сяншань» является традиционным и состоится в девятый раз. Заявленная повестка мероприятия: «Поддержание международного порядка и совместное содействие миру в АТР». В рамках форума пройдут четыре пленарных заседания и одна специальная сессия, посвященная 70-летию КНР. На полях форума будут организованы групповые дискуссии и семинары, семинар для молодых офицеров, а также выставка, посвященная международному военному сотрудничеству Китая.

Об участии в форуме уже заявили официальные делегации из почти 60 стран и шести международных организаций. В их числе 25 министров обороны и шесть начальников генеральных штабов.