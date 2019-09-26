Вашингтон, , 22:35 — REGNUM США отправят в Саудовскую Аравию ещё одну батарею комплексов ПВО Patriot по итогам удара по нефтяным заводам компании Saudi Aramco, сообщил 26 сентября журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По словам Хоффмана, отправка дополнительной батареи ЗРК Patriot происходит по просьбе саудовских властей. Кроме самих зенитно-ракетных комплексов в Саудовскую Аравию отправятся 200 военных и четыре радиолокатора Sentinel.

Пентагон утверждает, что это усилит безопасность не только саудовского королевства, но и американских военных, размещённых на территории Саудовской Аравии.

При этом Хоффман заявил, что сейчас рассматривается вопрос об отправке в эту страну ещё двух батарей Patriot и одного противоракетного комплекса THAAD.

Напомним, после того как 14 сентября заводы саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке ударных беспилотников, американские военные признали неэффективность существующей там системы ПВО, основанной на ЗРК Patriot.

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