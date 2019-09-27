Бишкек, , 11:56 — REGNUM «Рост негативных настроений может оказаться не фундаментальным, а временным процессом», — профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей АбашинпрокомментировалИА REGNUM итоги социологического исследования, проведённого «Левада-центром».

ИА REGNUM: Вы неоднократно говорили, что тема мигрантов из Туркестана переплетается с внутрироссийской политической повесткой. Что произошло на этот раз?

Социологи действительно зафиксировали в этом году рост мигрантофобских настроений. По данным Левады-центра, 18% отнесли эту тему к числу важных проблем страны. В прошлом году это было 10%. Но пока нельзя сказать, это длительная тенденция или какой временный скачок. Пиковым в антимигрантским настроениях был 2013 год, когда на этот же вопрос миграцию как проблему отметили 27% опрошенных.

Да, я считаю, что такого рода опросы фиксирует не столько бытовую мигрантофобию, сколько характер политической и информационной востребованности этой темы. В данном случае, возможно, мы имеем дело с некоторой передышкой или усталостью в обсуждении Украины, которая последние годы была главной повесткой в России.

На этом фоне происходит возвращение к теме миграции, снижение интереса к одной проблеме компенсируется ростом интереса к другой популярной проблему, которая традиционно пользуется высоким спросом.

Но повторю ещё раз, эта смена фокуса и этот рост могут оказаться не фундаментальным, а временным процессом.

ИА REGNUM: Эти антимигрантские настроения части россиян каким-то образом реально сказываются на миграционных потоках в Россию?

Антимиграционные настроения, которые фиксируют опросы, прямо на миграционные потоки не влияют. В том же 2013 году, несмотря на высокий уровень фобии, миграция росла. На миграционные потоки влияет состояние экономики в России и характер миграционной политики, но здесь пока каких-то существенных сдвигов не произошло.

Тем не менее, уровень осознания миграции как проблемы обычно связан с всплеском низовой мигрантофобской агрессии. Здесь можно ожидать увеличения числа эксцессов.

Существует ли какая то динамика роста или падении антимигрантских настроений в России и с чем это связано?

Динамика мигрантофобии, которую мы видим в опросах связана с тем, насколько тема миграции в негативном ключе присутствует в информационном поле. А это в свою очередь зависит прежде всего от политиков, которые такую повестку формируют.

В теории это означало бы, что циклы мигрантофобии должны были быть связаны с выборами. Так и было в 2013 году, когда мигрантофобии выросла на фоне политической борьбы на выборах мэра Москвы. Но с тех пор электоральный процесс очень изменился, мы видим больше дебаты по поводу законности самой выборной процедуры, все остальные политические темы ушли на второй план, как мне кажется.

Хочу отметить, что мигрантофобию, которая видна в опросах, надо отличать от повседневной мигрантофобии. Она носит массовый и постоянный характер, но эта мигрантофобия, как правило, латентная и политически себя манифестирует только при определённых условиях, о которых я сказал выше.