Тегеран, , 22:14 — REGNUM Переговоры с США возможны в том случае, если в Вашингтоне отбросят политику максимального давления и вспомнят о таких методах, как диалог, заявил 26 сентября президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции в Нью-Йорке.

По мнению Рухани, для начала диалога следует отказаться от каких-либо предварительных условий его начала.

«Предварительное условие Америки заключается в том, что сперва должны быть реализованы санкции и максимальное давление на иранский народ, а затем Вашингтон приступит к переговорам», — сказал Рухани.

«Оставьте политику максимального давления и выберите политику диалога, логики и смысла. Если мы доживем до такого момента, то, конечно, возможность переговоров с Америкой возникнет», — пояснил президент Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон требует от Ирана полного изменения внешней и внутренней политики, не гарантируя никаких ответных шагов со своей стороны.

Бездоказательно обвиняя Тегеран в причастности к целому ряду инцидентов, а также в скрытном продолжении работы над ядерным оружием, США в одностороннем порядке и без одобрения ООН вводят всё новые и новые антииранские санкции.

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