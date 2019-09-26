Цхинвал, , 22:09 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал речь президента Грузии Саломе Зурабишвили на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Грузинский президент уделила значительное внимание проблеме взаимоотношений с Абхазией и Южной Осетией, оккупированными, как считает Грузия, российской стороной. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи Зурабишвили отметила желание Тбилиси мирным способом разрешить конфликт. Президент считает, что Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье могут стать инструментом для разрешения конфликтов. Для этого необходимо перейти «от экспертных дискуссий к настоящим политическим переговорам».

Анатолий Бибилов отметил, что все руководители Грузии говорили о политических шагах, которые готовы сделать, однако эти шаги всегда оказываются связаны с провокациями и дестабилизацией обстановки. Глава Южной Осетии заявил, что Грузия может доказать искренность своих мирных намерений, убрав незаконный блокпост в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района. Важными конкретными шагами со стороны Грузии могли бы стать подписание меморандума о неприменении силы, признание независимости Южной Осетии, возмещение экономического ущерба, нанесенного республике.

Напомним, в конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис) и потребовала убрать его, на что Тбилиси ответил отказом. После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. 5 сентября сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы.

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