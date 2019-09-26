Сухум, , 21:43 — REGNUM 26 сентября состоялось расширенное заседание политсовета политической партии «Амцахара», на котором были подведены итоги прошедших президентских выборов и намечены ближайшие планы. На заседании было отмечено, что предстоящая инаугурация Рауля Хаджимбы не может считаться законной. Об этом сообщает «Абхазия-Информ».

Представители политсовета утверждают, что выборы прошли с нарушениями. По мнению оппозиции, по итогам голосования нет ни выигравшего, ни проигравшего, так как ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов. Именно по этой причине, утверждает «Амцахара», выборы нельзя считать состоявшимися. В заседании также звучала критика в адрес судей Верховного суда, которые признали законными итоги выборов, объявленные Центризбиркомом 9 сентября.

Политсовет принял решение провести внеочередной съезд партии, на котором будет дана оценка сложившейся после выборов ситуации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. 9 сентября ЦИК объявил итоговые результаты — победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Проигравший во втором туре оппозиционер Алхас Квициния подал административный иск в Верховный суд Абхазии о признании незаконным решения Центризбиркома о результатах выборов. Суд рассмотрел иск Квицинии и 20 сентября признал решение ЦИК законным. Инаугурация президента Абхазии состоится 9 октября.

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