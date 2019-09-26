Душанбе, , 21:38 — REGNUM С предложением назвать Рогунскую ГЭС в честь президента страны Эмомали Рахмона выступил Комитет по делам молодёжи и спорта Таджикистана, было принято по итогам сбора молодежи и спортсменом города Куляба. Текст соответствующего обращения опубликован на сайте комитета.

Рогунская ГЭС

«Мы, молодежь города Куляба, пользуясь возможностью, предлагаем, с учетом целеустремленной созидательной политики президента Республики Таджикистан, его превосходительства уважаемого Эмомали Рахмона, его самоотверженности в строительстве Рогунской ГЭС, назвать Рогунскую ГЭС гидроэлектростанцией имени Лидера нации Эмомали Рахмона», — сказано в обращении.

Текст обильно снабжён словами благодарности Лидеру нации (официальный титул Рахмона). Кроме того, в обращении от имени молодёжи было предложено присвоить главе государства звание двукратного Героя Таджикистана.

Напомним, что это не первая озвученная инициатива назвать Рогунскую ГЭС именем президента страны. Ранее это предлагал лидер Демократической партии республики Саидджафар Усмонзода.