Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Об этом 26 сентября сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Кастро Рауль

Американские власти обвиняют Рауля Кастро в «поддержке режима Николаса Мадуро» и причастности к грубым нарушениям прав человека в Венесуэле, включая пытки.

Напомним, что это уже второе на текущей неделе расширение санкций США в отношении Венесуэлы, затрагивающее Кубу. 24 сентября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в чёрный список четыре компании и четыре нефтяных танкера, которые осуществляли поставки на Кубу венесуэльской нефти и нефтепродуктов.

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