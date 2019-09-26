Брюссель, , 21:26 — REGNUM Североатлантический альянс обеспокоен ростом России и Китая в технологической сфере, в частности, проектами «оружия следующего поколения» и «собственного интернета», заявил 26 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в военной академии «Вест-Пойнт» в США.

По словам Столтенберга, раньше альянсу удавалось поддерживать своё технологическое преимущество, вкладывая большие ресурсы в исследования и разработки.

«На то, чтобы быть лучше и более продвинутыми, чем наши противники», — заявил Столтенберг.

Исходя из этого генсек НАТО заявил о необходимости нарастить усилия для нейтрализации возможного технологического превосходства вероятных противников.

«Некоторые из новых технологий разрабатываются не в странах НАТО, а в авторитарных государствах. Китайские компании разрабатывают новые сети 5G. Россия развивает собственный интернет и вкладывается в создание оружия следующего поколения, например, гиперзвуковых ракет», — перечислил Столтенберг беспокоящие альянс научно-технические направления.

Как сообщало ИА REGNUM, стрежнем политики президента Трампа в отношении НАТО является требование увеличить расходы европейских стран на военные нужды.

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