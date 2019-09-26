Ташкент, , 21:07 — REGNUM Ташкентский областной суд по уголовным делам 26 сентября вынес определение о реабилитации ученого-востоковеда Андрея Кубатина, он был освобожден из зала суда, сообщает Газета.уз.

Кубатин был осужден в 2017 году по статье 157 Уголовного кодекса (измена государству) и приговорен к пяти годам лишения свободы.

В вину ученому вменялось то, что он передал электронные рукописи коллеге из Турции, спецслужбы утверждали, что рукописи представляют государственную тайну, однако позже выяснилось, что они есть в свободном доступе.

«Спасибо всем за поддержку! Спасибо близким, родным за то, что поддерживали, все делали. Спасибо нашему президенту, что такие реформы, что люди добиваются справедливости. Спасибо судьям, которые [держат] обещания народу, что они должны стать домом справедливости», приводит издание слова Кубатина после освобождения.