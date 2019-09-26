Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» фактической отменой санкций против России и сильной угрозой энергетической безопасности Украины, сообщает 26 сентября «Интерфакс-Украина».

Агентство утверждает, что об этом украинский президент заявил на брифинге в Нью-Йорке по итогам встречи с Дональдом Трампом.

«Северный поток — 2» для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд. И, по моему мнению, «Северный поток» — это такое себе постепенное снятие санкций», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, к середине сентября текущего года по дну Балтийского моря проложено 1989 км газопровода, а его строительство выполнено на 80%.

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